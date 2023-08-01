İmalat PMI temmuzda daralmaya işaret etti

Son 2 aydır 51,5 düzeyinde yatay seyir izleyen İSO Türkiye İmalat PMI, temmuzda 49,9'a geriledi.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Haziranda 51,5 olan endeksin temmuzda 49,9 düzeyinde gerçekleşmesi faaliyet koşullarının genel olarak değişim göstermediğine ve böylece altı aylık genişleme döneminin sona erdiğine işaret etti.

Sektörün büyümesindeki duraksama, genel olarak enflasyonist baskıların güçlenmesine bağlandı.

Nisan ayında 50,9’dan 51,5’e yükselen ancak seçim ayı olan mayısta değişim göstermeyerek 51,5 düzeyinde kalan İmalat PMI, haziranda da değişim kaydetmeyerek aynı değeri almıştı.

GİRDİ MALİYETLERİNDE KESKİN ARTIŞ

Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste ikinci ay keskin bir şekilde hızlandı ve Mart 2022'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Takip edilen 10 sektörün tamamında girdi maliyetleri enflasyonu üst üste ikinci ay hızlanırken, sektörlerin çoğunda maliyet baskıları güçlü bir yoğunlaşma sergiledi.

EN HIZLI ARTIŞ GIDADA, EN YÜKSEK ARTIŞ KAĞITTA

Girdi fiyatlarında en hızlı artış gıda ürünlerinde, mamul fiyatlarında da en yüksek artış ağaç ve kağıt ürünlerinde oldu.

Girdi fiyatlarında en hızlı artışın kaydedildiği gıda ürünleri sektöründe, maliyet enflasyonu Ekim 2018'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bu gelişmelere bağlı olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu da hız kazandı.

Mamul fiyatlarında da en sınırlı artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gerçekleşirken en yüksek oranlı artış ise ağaç ve kağıt ürünlerinde kaydedildi.

YENİ SİPARİŞLERDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Yeni siparişlerde artış sadece gıda ürünlerinde olurken, tekstil ürünleri ve ana metalde belirgin düşüş yaşandı.

Üretimde büyüme 10 sektörden elektrikli ve elektronik ürünler, giyim ve deri ürünleri ile kara ve deniz taşıtlarında oldu. Genel olarak imalatçılar istihdamı artırma eğilimi gösterdi.

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