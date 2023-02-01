İmalat sanayi göstergesi 11 ay sonra büyümeye işaret etti

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), ocakta 11 ay sonra eşik değer olan 50'nin üzerine çıktı.

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Türkiye imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ocakta 50’nin üzerine çıkarak yılın ilk ayında imalat sektöründe 11 aydır ilk defa daralma görülmediğine işaret etti.

Üretim ve yeni siparişler ocakta ılımlı düşüş kaydederken, istihdam üst üste üçüncü ayda da artış gösterdi. Öte yandan asgari ücretin artırılması şirketlerin karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarını artırdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, aralıkta 48,1 değerini almasının ardından ocakta 50,1’e yükseldi. Endeks 10 ay boyunca 50 altında değer almasının ardından ocakta ilk kez 50’nin üzerine yükselerek sektörde istikrarlı iş koşullarına işaret etti.

PMI’da 50’nin altında kalan değerler daralmaya, 50’nin üzerinde kalan değerler ise büyümeye işaret ediyor.

Üretim ve yeni siparişler bazı şirketlerin dikkat çektiği şekilde talebin iyileştiği yönünde işaretlerle aralık ayına kıyasla daha hafif geriledi. Üretimde 14 ayın en hafif gerilemesi, yeni siparişlerde ise Ekim 2021’de başlayan daralma dönemi boyunca görülen en hafif düşüş kaydedildi.

Üretim alt endeksi ocakta 47,5’ten 49,8’e yükselerek daralmanın neredeyse durduğuna işaret ederken, yeni siparişler 46,8’den 49,4’e yükseldi.

İstihdam 52,1’den 52’ye gerilerken, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 45,6’dan 47,6’ya yükseldi.

GİRDİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Girdi fiyatları enflasyonu ocakta altı ayın en hızlı artışını kaydetti. Yükselişte etkili olan ana unsurlardan biri asgari ücretin artırılması olurken, hammadde fiyatları ve TL zayıf seyri de maliyet artışlarında rol oynadı.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Son PMI anketi imalat sektörünün yakında büyümeye dönebileceğine işaret etti. Faaliyet koşulları ocakta istikrarlı kalırken, talebin iyileştiği işaretleri ve üretim ile yeni siparişlerde yukarı yönlü hareketlerin görülmesi gelecek aylarda büyüme kaydedilebileceği yönünde umut veriyor” dedi. (REUTERS)

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