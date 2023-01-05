IMF Başkan Yardımcısı: Fed 2023’te faiz artışlarına devam etmeli

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath enflasyonun henüz kritik eşiğin altına düşmediğini belirterek Fed’e bu yıl faiz artışlarını sürdürme çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen fiyatlara karşı mücadelesinde zafer ilan etmesi için çok erken olduğu konusunda uyardı.

Gopinath, Financial Times’a verdiği bir röportajda, ABD tarihindeki en agresif sıkılaştırma dönemlerinden birinin ardından manşet enflasyonda son zamanlarda yaşanan ılımlılığa rağmen Fed’i 2023’te de faiz artışlarını sürdürmeye çağırdı.

IMF yöneticisi, enflasyonda kesin ve kalıcı bir düşüş olana kadar Fed’in kısıtlayıcı para politikasını sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi. Bazı iktisatçıların, Fed’in faizleri zaten çok agresif bir şekilde artırdığına dair korkularına rağmen Gopinath yetkililerin çok fazla sıkılaşma izlediğini iddia etmenin zor olduğunu söyledi.

ENDİŞELER SONA ERMEDİ

Gopinath, “İstihdam piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu gibi enflasyonun önemli bileşenlerine bakarsanız, enflasyonda henüz endişelerin sona ermediğini düşünüyorum” dedi.

Gopinath’ın yorumları, enerji fiyatlarının son zamanlardaki yüksek seviyelerinden düşmesi, ev aletleri ile kullanılmış arabalar gibi malların maliyetlerinin düşmeye başlamasının ardından geldi. Ayrıca ekonomistler ABD, Avrupa ve diğer ekonomilerdeki enflasyonun zirveyi görmüş olabileceğini düşünüyor.

Ancak Gopinath’ın endişelerinin başında ABD işgücü piyasasının direncinin devam etmesi geliyor. İşsizlik oranı hâlâ tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Ayrıca Gopinath’a göre, şiddetli işçi açığı ve ücret artışları da Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

IMF BAŞKANI’NDAN FED UYARISI

Geçtiğimiz günlerde IMF Başkanı Kristalina Georgieva da bir röportajda faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğini belirtmişti.

Georgieva, ABD’de iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, “Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak” yanıtını verdi. IMF Başkanı Georgieva, “Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

FED FAİZ ARTIRINCA NE OLUYOR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkiliyor.

Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.