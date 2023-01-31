IMF küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yavaşlamasını bekliyor

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda geçen yıl yüzde 3,4 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin, bu yıl yüzde 2,9 büyüyeceği öngörüldü. Merkez bankalarının faiz artışlarının ve Ukrayna savaşının ekonomik faaliyeti baskıladığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4’ten bu yıl yüzde 2,9’a gerileyeceğini tahmin etti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu “Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor” başlığıyla güncelledi.

Raporda, enflasyonla mücadele için merkez bankalarının faiz artırımlarının ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ettiği belirtildi.

Çin’de Kovid-19’un hızla yayılmasının 2022’de büyümeyi yavaşlattığına işaret edilen raporda, ancak yakın zamanda yaşanan normalleşmenin beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açtığı aktarıldı.

RİSKLER HAFİFLEDİ

Raporda, risk dengesinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak olumsuz risklerin geçen yıl ekim ayında yayımlanan rapordan bu yana hafiflediği kaydedildi.

Yaşam maliyeti krizinin olduğu bir dönemde çoğu ekonomide önceliğin enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek olduğu vurgulanan raporda, daha sıkı para politikası koşulları ve daha düşük büyüme potansiyeli finansal ve borç istikrarını etkilerken makroihtiyati araçların devreye alınması ve borçların yeniden yapılandırma çerçevelerinin güçlendirilmesinin gerektiği aktarıldı.

Raporda, mali desteğin artan gıda ve enerji fiyatlarından en çok etkilenenleri hedeflemesi ve geniş tabanlı mali yardımların geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

BÜYÜME RAKAMLARI ORTALAMANIN ALTINDA

Raporda, dünya ekonomisinin 2022’de yüzde 3,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, büyüme hızının 2023’te yüzde 2,9’a düşmesinin ardından 2024’te yüzde 3,1’e çıkmasının beklendiği kaydedildi.

IMF, Ekim 2022’de yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022’de yüzde 3,2, 2023’te yüzde 2,7 ve 2024’te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan yukarı yönlü revizyona rağmen büyüme hızının tarihsel ortalama olan yüzde 3,8’in altında kaldığı bildirildi.

Küresel enflasyonun ise 2022’deki yüzde 8,8 seviyesinden 2023’te yüzde 6,6’ya ve 2024’te yüzde 4,3’e düşmesinin beklendiği ancak enflasyonun hala yüzde 3,5 olan salgın öncesi seviyelerinin üzerinde olduğu kaydedildi.

ABD VE EURO BÖLGESİ TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

IMF’nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2023 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 1’den yüzde 1,4’e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini de yüzde 1,2’den yüzde 1’e çekildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,5’den yüzde 0,7’ye yükseltilirken, 2024 yılı tahmini yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya revize edildi.

Daha önce bu yıl yüzde 0,3 küçülmesi öngörülen Almanya ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 0,1’e çıkarılırken, benzer şekilde bu yıl yüzde 0,2 daralması beklenen İtalya ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 0,6’ya yükseltildi.

Fransa’nın 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 0,7 olarak korunurken, İspanya’nın büyüme beklentisi yüzde 1,2’den yüzde 1,1’e çekildi.

Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e, İtalya için yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a ve İspanya için 2,6’dan yüzde 2,4’e düşürüldü. Fransa ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1,6’da sabit bırakıldı.

Daha önce bu yıl yüzde 0,3 büyümesi öngörülen İngiltere ekonomisinin 2023’te yüzde 0,6 küçülmesinin beklendiği kaydedildi. İngiltere ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 0,6’dan yüzde 0,9’a yükseltildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2023 yılı için yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye çıkarılırken, 2024 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e düşürüldü.

ÇİN’İN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin’in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,4’ten yüzde 5,2’ye yükseltildi. Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4,5 olarak korundu.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 6,1’de ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 6,8’de sabit tutuldu.

Daha önce bu yıl yüzde 2,3 küçüleceği tahmin edilen Rusya ekonomisinin ise 2023’te yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü. Rusya ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini de yüzde 1,5’ten yüzde 2,1’de çıkarıldı.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2023 için yüzde 3,7’den yüzde 4’e çıkarılırken, 2024 için yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye çekildi.

TÜRKİYE TAHMİNLERİ

IMF’nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024’te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.

IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022’de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü. (AA)

İlginizi Çekebilir FT: Piyasalar iyimser ancak yüksek enflasyon hafife alınıyor