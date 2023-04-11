IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti

IMF Türkiye'nin 2023 büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü. Kurum, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürdü. Türkiye için 2023 ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 50,6 oldu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. IMF, Türkiye’nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye düşürdü. 2024 tahminini ise yukarı yönlü revize eden kurum bu yıl için küresel büyüme tahminini de düşürdü.

IMF küresel ekonomik büyüme tahminini 2023 için yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e, 2024 için yüzde 3,1’den yüzde 3’e düşürdü. Kurum ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 1,6’ya çıkardı. IMF ABD’nin 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1,’den yüzde 1,1’e yükseltti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTTİ

IMF 2023 yılı Türkiye ortalama tüketici enflasyonu (TÜFE) tahminini yüzde 50,6 olarak belirledi. Kurum 2024 için ortalama TÜFE'yi yüzde 35,2 olarak öngördü. IMF Ekim raporunda 2023 için ortalama TÜFE'yi yüzde 51,2, 2024'ü ise yüzde 24,2 olarak tahmin etmişti.

Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10,5 olarak belirlendiği bildirildi.

YUMUŞAK İNİŞ BEKLENTİLERİ AZALDI

Raporda, dünya ekonomisinin “yumuşak bir iniş” yapabileceğine dair 2023’ün başlarındaki kesin olmayan işaretlerin, inatla yüksek seyreden enflasyon ve finans sektöründeki son çalkantılarla azaldığı aktarıldı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, temel fiyat baskılarının bazı ekonomilerde iş gücü piyasalarındaki sıkılıkla “yapışkan” göründüğü kaydedildi.

Raporda, bankacılık sektöründeki kırılganlıkların odak noktası haline gelmesi ve banka dışı finansal kuruluşlar dahil finans sektöründe daha geniş kapsamda yayılmasına dair korkuların artmasıyla politika faizlerindeki hızlı artışın yan etkilerinin belirginleştiği belirtildi.

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