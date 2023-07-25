IMF Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini yükseltti

IMF Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3'e yükseltirken 2024 büyüme tahmini yüzde 2,8'e düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi. Kurum ülkenin büyüme rakamlarına ilişkin tahminleri 2023 için 2,7’den yüzde 3’e yükseltirken 2024’e ilişkin tahminini 0,8 puan indirerek yüzde 2,8’e düşürdü.

IMF ayrıca 2023 için küresel büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 3’e yükseltti. Bu tahmin, nisan ayındaki öngörülerin üstünde olsa da geçen yılki yüzde 3,5’lik büyümenin ardından bir yavaşlama anlamına geldi.

KÜRESEL ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ

IMF değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için Merkez Bankası faizlerindeki artışın ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği belirtildi. IMF ayrıca 2023 küresel enflasyon tahminini de yüzde 7’den yüzde 6,8’e düşürdü.

IMF yüksek faizler, Çin’de beklenenden daha yavaş toparlanma, gelişmekte olan ekonomilerdeki borç sıkıntısı, Rusya Ukrayna savaşı ve Washington ile Pekin arasındaki gerilimler arasında hızlanan jeoekonomik sorunlardan kaynaklanan risklere de işaret etti.

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