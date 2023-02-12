IMF’den depremin ekonomik etkilerine ilişkin ilk açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Ekonomist Mahmud Mohieldin, "Türkiye'nin milli geliri üzerindeki deprem etkisinin 1999'daki kadar olması muhtemel değil" dedi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Ekonomist Mahmud Mohieldin, Kahramanmaraş merkezli depremin Türkiye ekonomisine yönelik olası etkilerini değerlendirdi.

Bugün Arap Mali Forumu’unda konuşan Mohieldin, oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte konu ile ilgili yorumunu aktardı. Mohieldin depremin Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) üzerindeki etkisinin, 1999 depremi kadar belirgin olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Mohieldin, önümüzdeki birkaç aydaki ilk etkinin ardından, yeniden inşaya yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun vadede GSYİH büyümesini artırabileceğini de sözlerine ekledi.

1999 DEPREMİNİN EKONOMİK BİLANÇOSU

1999 depreminin ekonomik faturasını, dönemin Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 15 ila 19 milyar dolar, Dünya Bankası ise 12-17 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Türkiye ekonomisi 1999’luk yılını yüzde 6,4’lük rekor küçülme ile tamamlamıştı.

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