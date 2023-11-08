IMF’den ücret zammı uyarısı: Rekabet gücünü aşındırır

IMF'nin Avrupa departmanı başkanı Alfred Kammer, Orta ve Doğu Avrupa'daki yüksek maaş artışlarının bölgede rekabet gücü sorunları doğurabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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IMF, Orta ve Doğu Avrupa’daki hızlı ücret artışlarının bölgenin rekabet gücünü aşındırabileceğini belirterek bölge ülkelerini uyardı.

Son yıllarda bölgedeki pek çok ülkede gelirler çift haneli oranlarda artarken, IMF verimliliğin büyük ölçüde durduğunu söyledi. IMF’nin Avrupa departmanı başkanı Alfred Kammer, yüksek maaş artışlarının bölgede uzun zamandır norm olduğunu, ancak son yıllarda görülenlerin farklı bir boyutta olduğunu belirtti.

Financial Times’a konuşan Kammer, Batı Avrupalı şirketlerin üretimlerini taşımasından yararlanan bir bölge için ücret artışlarının rekabet gücü sorunu yaratabileceğini söyledi. Kammer, “Uyarımız, rehavete kapılmamanız için” dedi.

AB’Yİ GERİDE BIRAKTI

İkinci çeyrekte Orta ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde yıllık ücret artışları çift haneli oranlara gelmişti. Maaşlar Macaristan’da ortalama yüzde 16,9, Slovakya’da yüzde 9., arttı.

Bu ülkeler ücret artışlarında AB tablolarının başında yer aldı. AB’de ücretler ortalama yüzde 4,5 artmıştı. Diğer yandan, bölgenin büyük bölümünde enflasyon da AB ortalamasının çok üzerine çıkmıştı.

ORTALAMA MAAŞ ARTIŞI TAHMİNLERİ

IMF tahminlerine göre, ücretlerin 2023’te bu bölgede ortalama yüzde 11 artması, gelecek yıl yüzde 7 ve 2025’te yüzde 6 artması bekleniyor.

Önceki yıllarda bölgedeki ucuz işgücü Batı Avrupalı sanayi üreticilerinin burada yeni fabrikalar açmasına ve büyük miktarlarda doğrudan yabancı yatırımı çekmeye yardımcı olmuştu.

Ancak Romanya ve Polonya gibi bazı ülkelerde milyonlarca işçinin batıya göç etmesi işgücü piyasasında sıkışıklığa yol açmış ve kalanların da yüksek ücret artışları talep etmeleri için verimli bir zemin hazırlamıştı.

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