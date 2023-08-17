İngiliz savunma şirketi BAE Systems, ABD’li Ball Corp’u satın alıyor

İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems, ABD'li Ball Corp'un havacılık birimini yaklaşık 5,55 milyar dolara satın alacak.

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İngiltere’nin en büyük savunma şirketi BAE Systems, ABD’nin havadan keşif, ulusal güvenlik ve istihbarat programları gibi alanlardaki önde gelen şirketlerinden Ball Corp’un havacılık varlıklarını yaklaşık 5,55 milyar dolar nakit karşılığında satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.

Reuters’ta temmuz ayında yer alan haberde özel sermaye şirketleri Blackstone ve Veritas Capital Fund Management’ın Ball Corp’un havacılık birimini satın almak için BAE, General Dynamics Corp ve Textron gibi savunma şirketleriyle rekabet ettiği belirtilmişti.

Dünyanın en büyük bira kutuları tedarikçisi Ball Corp, anlaşmadan elde edeceği geliri 9,7 milyar dolar değerindeki borçlarını azaltmak, hissedarlara kar payı ödemek ve küresel paketleme operasyonlarında organik büyümeyi hızlandırmak için kullanacağını açıkladı.

BAE anlaşmayı yeni borçlanma yaparak ve mevcut nakitleriyle finanse etmeyi planlıyor.

BAE’nin Londra borsası FTSE 100’de işlem gören hisseleri ilk işlemlerde yüzde 2,7 düştü.

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