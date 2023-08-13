İngilizler TL’nin Sterlin karşısındaki kaybını tatil fırsatına çevirdi

İngiliz tatilciler döviz kurlarındaki artıştan yararlanmak için Türkiye ve Mısır'a akın ediyor.

Sozcu.com.tr

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Seyahat şirketi On The Beach verilerine göre, İngiliz vatandaşların yaz tatilleri için Türkiye ve Mısır’a olan talepleri Covid-19 öncesindeki 2019’a göre iki katından fazla arttı.

Şirket talepteki artışları ise Türk Lirası ve Mısır Lirası’nın söz konusu dönemde Sterlin karşısında değer kaybetmesine bağladı.

Türk Lirası 2019’dan bu yana Sterlin karşısında 4 kattan fazla değer kaybederek 6,72 liradan 34,37 liraya çıkarken, Mısır Lirası’nın sterlin karşısındaki kaybı ise yaklaşık iki kat oldu.

TÜRKİYE’YE OLAN TALEPTE UÇUŞ SAYISI ETKİLİ OLDU

Bloomberg’de yer alan habere göre; On The Beach uçuş kapasitesindeki keskin artışın Türkiye’ye tatil talebindeki artışı da tetiklediğini söyledi.

2019’a kıyasla Türkiye gelen yolcu sayısı 1,2 milyon artarken 2025’e kadar 1,6 milyonluk artışın yaşanması ve toplam 5 milyona yolcu saysına ulaşılması bekleniyor.

Heathrow Havalimanı cuma günü yaptığı duyuruda, 73 binden fazla kişinin Türkiye’ye uçmasıyla temmuzda Türkiye’ye yapılan uçuşların şimdiye kadarki en yoğun ay olduğunu kaydetti.

Havayolu Jet2.com ise geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye uçuş programının 2018’e oranla üç katından daha fazla olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’DE TERCİHLERİ ANTALYA

On The Beach müşterileri arasında en popüler Türk lokasyonu Antalya olurken Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada ise Mısır rezervasyonlarında başı çekiyor.

Türkiye, şirketin yaz tatili için genel olarak en çok rezerve edilen üçüncü destinasyonu oldu.

İlk sırada Kanarya Adaları yer alırken, ikinci sırada ise İspanya yer aldı.

TURİST SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

On the Beach’in baş müşteri sorumlusu Zoe Harris, Türkiye ve Mısır’ın dikkat çeken iki destinasyon olduğunu söyledi.

Harris, Türkiye ve Mısır’a yönelik yaptığı açıklamada “Sıralarını düğümler halinde yükseltiyorlar. Bu iki destinasyonun yükselmeye devam etmesini ve gelecek yıl Kanarya Adaları’ın zirvesi için mücadele etmesini bekliyoruz” dedi.

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