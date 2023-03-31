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İngiltere 2022’nin son çeyreğinde 0,1 büyüdü

İngiltere ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüyerek resesyondan kurtuldu. Ülkede inşaat, üretim ve telekom sektörlerindeki hareketlilik büyümenin itici gücü oldu

Yayınlanma: 15:22 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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İngiltere 2022’nin son çeyreğinde 0,1 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüyerek resesyondan kurtuldu. Ülkede inşaat, üretim ve telekom sektörlerindeki hareketlilik büyümenin itici gücü oldu.

Ülkede birçok sektöre yayılan grev dalgası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle resesyon beklenen ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,1’lik büyümesiyle resesyon ihtimalinden kurtuldu.

ENFLASYON YÜKSEK SEVİYEDE

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 10,4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetmişti. TÜFE’nin şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,9 artması bekleniyordu. (AA)

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