İngiltere düşük gelirli hanelere destek ödemesi yapacak
İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, milyonlarca düşük gelirli hanenin yıl boyunca üç ödemede 900 sterline varan destek alacağını açıkladı.
İngiltere’deki milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1084 dolar) varan destek alacak.
İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı yaptığı açıklamada, paranın kişilerin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede yapılacağını açıkladı.
Hayat pahalılığı kriziyle mücadele edilen İngiltere’de geçen yıl düşük gelirli haneler için 1200 sterlin değerinde nakit destek programı açıklanmıştı. (REUTERS)