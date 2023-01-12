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İngiltere’de 100 bin kamu işçisi grev hazırlığında

İngiltere'nin Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası, emeklilik maaşı ve iş güvenliği konusundaki anlaşmazlıklar çözülmezse 1 Şubat'ta greve gideceklerini açıkladı.

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İngiltere’de 100 bin kamu işçisi grev hazırlığında

İngiltere’nin Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), 24 kamu kurumunda çalışan 100 bin üyesinin ücret, emeklilik maaşı ve iş güvenliği konusundaki şikayetleriyle 1 Şubat’ta greve gideceğini açıkladı.

Ülkedeki ücret artışlarının yüksek seyreden enflasyonu telafi etmekte yetersiz kalması, sağlıktan demiryollarına kadar birçok sektördeki İngiliz çalışanları greve yöneltiyor.

Binlerce İngiliz ambulans çalışanı da dün grevlerinin ikinci gününü kaydederken İskoçya’daki öğretmen grevi de okulların kapatılmasına yol açtı.

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka bugün hükümetten bir bakanla görüşeceğini ve sendika üyelerine sunulan ücret teklifi arttırılırsa anlaşmazlığın çözüleceğini söyledi. (REUTERS)

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emeklilik İngiltere Reuters
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