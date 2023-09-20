İngiltere’de ağustosta enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustosta beklentilerin altında geldi. Bu gelişme, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımını durdurması yönündeki baskıyı artırabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustosta beklentilerin altında geldi. Yıllık bazda TÜFE ağustosta yüzde 6,7 oldu.

İngiltere’de TÜFE’nin ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7 artış göstermesi bekleniyordu. Geçtiğimiz ay TÜFE yüzde 6,8 olarak gerçekleşmişti.

Gıda, alkol ve enerji fiyatlarını kapsamayan çekirdek enflasyon ise temmuzdaki yüzde 6,9’dan Ağustos’ta yüzde 6,2’ye düştü. Hizmet enflasyonu ise ağustosta yüzde 6,8 artarak temmuzdaki yüzde 7,4 oranından geriledi.

BOE ÜZERİNDE BASKI ARTACAK

Böylece ülkede yükselişe geçmesi gereken enflasyon ağustosta bir miktar hız kesmiş oldu. Enflasyondaki gerileme, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımını durdurması yönündeki baskıyı artırabilir.

Neredeyse tüm enflasyon ölçümlerinde düşüş gerçekleşmesi ekonomistleri şaşırtırken BoE’nin yarınki faiz kararında enflasyondaki gelişmelerin ne kadar etkili olduğu da görülecek.