İngiltere’de Amazon işçileri yeniden grevde

Amazon işçileri, uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığına karşı yeniden grev kararı aldı. İşçiler Amazon için öneme sahip olan 24 Kasım Kara Cuma'da (Black Friday) da greve gitmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Amazon çalışanları İngiltere'de yıl başında düzenledikleri ilk yasal grevin ardından ücret anlaşmazlığının sürmesiyle yeniden grev kararı aldı.

Amazon'un Coventry deposunda çalışan 1000’den fazla işçi bugün dahil 3 gün boyunca grev yapacak. İşçiler ayrıca Amazon için önemli bir tarih olan 24 Kasım Kara Cuma’da da greve gidecek.

İşçiler saat başına 15 sterlin talep ediyor.

ÜCRETTE ANLAŞAMADILAR

İngiltere’de 75 bin çalışanı bulunan Amazon, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 15 Ekim’den itibaren asgari başlangıç ücretinin konuma bağlı olarak saatte en az bir sterlin artarak 11,80 sterlin ile 12,50 sterlin arasında olacağını duyurdu.

Ücret oranları önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren saatte 12,30 sterlin ile 13 sterlin arasında artacak.

Amazon, artışların kendisine 170 milyon sterline (209 milyon dolar) mal olacağını ve asgari başlangıç ücretinin iki yıl içinde yüzde 20, 2018’den bu yana ise yüzde 50 artacağı anlamına geldiğini söyledi.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Türkiye'de “Efsane Cuma”, “Muhteşem Cuma” isimleri ile uygulanan, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen cuma günü gerçekleşiyor. 1960’lı yıllardan bu yana uygulanan Black Friday'de şirketler çeşitli indimler yaparak tüketimi canlandırmaya çalışıyor.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmişti. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu ismin verildiği düşünülüyor. Son yıllarda Black Friday perakende sektöründe olumlu şekilde karşılanıyor.

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