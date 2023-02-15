İngiltere’de enflasyon ocakta yavaşlamaya devam etti

İngiltere’de yıllık enflasyon, ocakta yavaşlamaya devam ederek yüzde 10,1'e geriledi.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 gerilediği, yıllık bazda ise yüzde 10,1 arttığı bildirildi.

Piyasada beklenti TÜFE’nin ocakta yıllık bazda yüzde 10,3 artacağı yönündeydi.

EKİMDEN BU YANA GERİLİYOR

Ülkede TÜFE’nin yıllık artışı Aralık 2022’de yüzde 10,5 olmuştu. Geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon, kasım, aralık ve bu yılın ocak ayında düşüş eğiliminde hareket etti.

Açıklamada, ülkede enflasyondaki artışın büyük oranda enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin yansıması olduğu, ocak ayında gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 16,7 artış kaydettiği bildirildi.

ONS açıklamasında, ülkede bu yılın ocak ayında yıllık bazda konut kirası ve faturaların yüzde 26,7, yiyecek ve içecek ürünlerinin yüzde 16,7, restoran ve otel konaklama fiyatlarının yüzde 10,8 artış kaydettiği ifade edildi. (AA)

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