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İngiltere’de işsizlik kasımda değişmedi

İngiltere'de işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken, ülkedeki toplam iş gücü açığı azaldı.

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İngiltere’de işsizlik kasımda değişmedi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın kasım ayı itibarıyla işsizlik oranının bir önceki aydaki yüzde 3,7 seviyesini koruduğu bildirildi.

Ülkede toplam iş gücü açığının ekim ayına kıyasla 75 bin azaldığı aktarılan açıklamada, toplam açığın 1 milyon 161 bin seviyesine gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede kasımda çalışanların bonus ödemeleri hariç gelirlerinin yüzde 6,4 ile 2001 yılından bu yana en yüksek artışını kaydettiği belirtildi.

İngiltere’de işsizlik oranı 2021’in kasım ayında yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyordu. (AA)

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