İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'nın savaşta kullandığı her alete ihracat yasağı ve Rus demir çelik ürünlerine ithalat yasağı getirdiğini açıkladı.

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İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşta kullandığı her gerece ihracat yasağı getirilmesini ve Rus demir çelik ürünlerine ithalat yasağı uygulanmasını da kapsayan yeni yaptırımlar açıkladı.

İngiltere, geçen yıl Rus ekonomisini zayıflatmak ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaştaki etkinliğini azaltmak için Rus yetkililer ve şirketlere yaptırımlar getirerek onların varlıklarını dondurmuştu.

İngiltere’den bugün yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Akım 2’nin başkanı Matthias Warnig gibi müttefikleri de dahil olmak üzere 92 kişi ve kuruma yeni yaptırımlar getirildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus kamu nükleer güç şirketi Rosatom’un yöneticileri ve Rus bankaları ile savunma şirketlerinin yöneticileri de var.

İngiltere, G7 ülkelerinin liderleriyle ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesindeki açıklamasında, uluslararası eş güdümlü yaptırımlar ve ticari tedbirler uçak parçalarına, radyo ekipmanlarına ve elektronik maddelere yönelik olacak diye belirtti.

İngiltere ticaret bakanı Kemi Badenoch, “Ticari yaptırımlar işe yarıyor. İngiltere’nin Rusya’dan ithal ettiği ürünler işgal öncesine kıyasla yüzde 99 düşerken, Rusya’ya ihraç edilen ürünler yaklaşık yüzde 80 geriledi” dedi.

İngiltere aynı zamanda diğer ülkelerde işlenen Rus demir ve çelik ürünlerini de kapsayan 140 ürüne ithalat yasağı getireceğini belirtti. (REUTERS)

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