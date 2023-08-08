İngiltere’den yaptırım: Aralarında Türk şirketler de var

İngiltere, Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki çeşitli kişi ve kurumlara Rusya'ya yardımdan dolayı yaptırım kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, Rusya’nın ithal askeri ekipmana erişimini keserek Rus savunma sistemlerini zayıflatmak amacıyla getirdiği yaptırımlar kapsamında İran, Türkiye, Dubai, Slovakya ve İsviçre’deki bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdi.

Listedeki iki Türk şirket dikkat çekti.

Türkiye merkezli iki işletme olan Turkik Union ve Azu International, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyeti için gerekli olan mikroelektroniklerin ihraç edilmesindeki rolleri gerekçesiyle yaptırıma uğradı.

‘TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AĞ KAPATILACAK’

İngiltere dışişleri bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, “Bugün açıklanan dönüm noktası niteliğindeki yaptırımlarla Rusya’nın cephaneliği daha da azaltılacak ve Putin’in şu anda zor durumda olan savunma sanayisini destekleyen tedarik zincirlerindeki ağ kapatılacak” dedi.

İngiltere hükümeti Rusya’nın savaş alanında kullandığı askeri ekipmanlardaki elektronik cihazları ithal eden üç Rus şirketinin yanı sıra Ukrayna’daki savaşta Rusya’yı desteklediğini iddia ettiği Rusya dışındaki kişi ve şirketlere de 22 yeni yaptırım getirdi. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)

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