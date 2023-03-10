İnşaat maliyetleri bir ayda yüzde 15,32 arttı

TÜİK, inşaat maliyetlerinin ocak ayında yıllık yüzde 78,52, aylık yüzde 15,32 arttığını açıkladı. Aylık bazdaki büyük artış dikkat çekti. 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre artış yüzde 1,44 idi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a yönelik İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı.

Aylık bazdaki büyük artış dikkat çekti. 2022 Aralık’ta bir önceki aya göre artış yüzde 1,44 idi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 arttı.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 100’Ü AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 66,34, işçilik endeksi yüzde 106,63 arttı.

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