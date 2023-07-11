İnşaat maliyetlerinde yıllık artış oranı yüzde 47,95’e geriledi

İnşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi, mayısta yıllık yüzde 47,95, aylık yüzde 0,54 arttı. Böylece inşaat maliyeti artışındaki gerileme sürdü. İnşaat maliyetleri önceki ay yıllık bazda yüzde 52,99 artmıştı.

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.

BİNA İNŞATI MALİYETİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.

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