Intel, AB’ye 376 milyon Euro para cezası ödeyecek

Avrupa Birliği, ABD'li çip üreticisi Intel'e rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 376 milyon 360 bin Euro para cezası verdi. Karar, AB'nin rekabet kurallarını koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Avrupa Birliği (AB), ABD’li teknoloji firması Intel’e çip piyasasında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 376 milyon 360 bin Euro para cezası verdi.

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Intel’e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle yeniden para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Komisyon 2009’da firmaya bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar Euro ceza vermişti.

INTEL KARARI MAHKEMEDE BOZDURMUŞTU

AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, 2022'de Intel’e 13 yıl öncesinde 1,06 milyar Euro’luk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme, Komisyon’un Intel’e yönelik para cezasına ilişkin incelemesinin eksik olduğu, firmanın uyguladığı indirimlerin rekabeti engelleyici etkilere sahip olup olmadığı konusunda gerekli yasal standartların yerine getirilmediğine karar vermişti.

ANTİ TRÖST KURALLARINI İHLAL

AB Komisyonu konu ile ilgili açıklamasında, Intel’in AB anti tröst kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, para cezası kararının Intel’in 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo’ya rakip firmaların merkezi işlemcilerini piyasaya sürmelerini geciktirmek ve satış kanallarını sınırlandırmak için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

AB Komisyonu, yeni para cezasıyla söz konusu rekabet dosyası kapsamında da değişiklikler yapmış oldu. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor. (AA)