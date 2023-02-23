İntihar vakalarında kaygı veren tırmanış

TÜİK verilerine göre, geçim zorluğu nedeniyle intihar edenlerin sayısı 2020'de 289 iken 2021'de 324'e yükseldi. AKP'nin iktidarda olduğu 2002'den bu yana geçim sıkıntısı nedeniyle intihar edenlerin sayısı 5 bin 414'ü buldu.

Gamze BAL

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 ve 2021’e ilişkin açıkladığı ölüm ve ölüm nedenleri istatistikleri, artan hayat pahalılığı nedeniyle intihar eden vatandaşların sayısındaki büyük artışı gözler önüne serdi.

Buna göre, intihar eden yurttaşların sayısı 2020’de 3 bin 703 iken 2021’de 4 bin 158’e çıktı.

2012’den bu yana her yıl 3 bini aşkın vatandaşın intihar ettiği Türkiye’de ilk kez 2021 itibarıyla bu sayı 4 bini aşmış oldu.

Geçim zorluğu nedeniyle intihar edenlerin sayısı ise 2020’de 289 iken 2021’de 324’e yükseldi.

AKP’nin iktidarda olduğu 2002’den bu yana geçim sıkıntısı nedeniyle intihar edenlerin sayısı 5 bin 414 oldu.

EN FAZLA İNTİHAR 20-24 YAŞ ARALIĞINDA

Dikkat çeken bir diğer nokta da, en fazla intihar eden yaş grubunun 20-24 yaş aralığındaki gençler olması…

2021’deki toplam 4 bin 158 intiharın 523’ünü 25-29 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Bunu 508 intiharla 20-24 yaş aralığı ve 448 intiharla 30-34 yaş aralığı takip etti.

25-29 yaş aralığında intihar edenlerin sayısı 2019’da 364 kişi iken 2020’de 442’ye, 2021’de ise 523’e çıkmış oldu.

DİĞER BÜYÜK NEDEN AİLE GEÇİMSİZLİĞİ

Geçim sıkıntısından sonra en büyük intihar nedeni aile geçimsizliği olarak öne çıktı.

2020’de 136 vatandaşın aile geçimsizliği nedeniyle intihar ettiği Türkiye’de, 2021’de bu sayı 191’e yükseldi. 5 yıl içinde toplam 709 kişi bu nedenle intihar etti.

En çok intiharın yaşandığı il 574 kişi ile İstanbul’da yaşanırken, bu ili 277 kişi ile İzmir, 267 kişi ile Ankara’da yaşanırken, en az intihar 3’er kişi ile Ardahan ve Bayburt’ta yaşandı.

GENÇLERİN KARAMSARLIĞI ARTIYOR

Gençlerin ülkenin gidişatına ilişkin artan kaygı ve umutsuzlukları, çeşitli rapor ve anket sonuçlarına da yansıyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın18-30 yaş arası gençlerle 2021’de yaptığı bir araştırma, ‘daha iyi bir yaşam için göç etmeyi’ tercih edeceklerini söyleyen gençlerin oranının yüzde 61’i bulduğunu ortaya koymuştu.

3 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre, gençlerin yüzde 83’ü ailesinin ekonomik durumu ile endişe ederken, yüzde 29’u ‘mevcut gelirimle geçinmekte çok zorlanıyorum’ demişti.

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin Türkiye Gençlik Araştırması’na göre ise, gençler yaşadıkları en büyük sorunları sırasıyla; ekonomik durumun kötü olması (yüzde 17,8), işsizlik (yüzde 16,1), kalitesiz eğitim sistemi (yüzde 15,8), ‘adam kayırma’, yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olması (yüzde15,4) olarak dile getirmişti.

Youthall Türkiye’nin Eylül 2022’de yayımladığı ‘Sessiz İstifa’ raporu, Türkiye'deki gençlerin işsizlik kıskacındayken, çalışan gençlerin de düşük maaş nedeniyle ‘sessiz istifa' sürecinde olduğunu ortaya koymuştu.

Türkiye'de gençlerin yüzde 24'ü sessiz istifa sürecinde; yüzde 46,7’si ise bu kavrama yatkın.

Gençlerin kendilerini bu duruma sürükleyen nedenlerin başında ise ‘düşük maaş' geliyor.

6 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN BİRİ İŞSİZ

Genç İşsizler Platformu’nun 2022 Şubat verilerine göre, 15-34 yaş arasında 2 milyon 189 bin genç dar tanımlı işsiz iken, bu yaş grubunda geniş tanımlı geniş tanımlı genç işsiz sayısının 3 milyon 450 bin oldu.

906 bin genç üniversite mezunu işsize ek 1 milyon 138 bin genç üniversite mezununun iş bulma ümidini kaybetme ve yeni iş başvurusu yapmama gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almayıp iktisaden atıl konumda olduğu belirtilen raporda, üniversite mezunu işsizlik oranı yüzde 16,6 olarak öne çıktı. Bu da yaklaşık 6 mezundan 1'inin işsiz olduğu anlamına geliyor.

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