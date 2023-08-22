Irak Petrol Bakanı, ihracatın yeniden başlamasını görüşmek için Türkiye’ye geldi

Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, Ceyhan petrol terminaline petrol ihracatının yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Haber, Irak petrol bakanlığındaki bir kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

Bir enerji yetkilisi, Iraklı bakanın Türk mevkidaşı ile Irak’ın kuzeyinden Türkiye’nin Ceyhan limanına petrol ihracatının yeniden başlaması başta olmak üzere enerji ile ilgili konuları görüşeceğini belirtti.

BAŞKA TAHKİM DAVALARI HAKKINDA GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye, tahkim davasında ödemesi kararlaştırılan tazminata ilişkin müzakerede bulunmak ve açılan başka tahkim davaları konusunda da bilgi almak istiyor.

Irak’ın kuzeyindeki petrol ihracatı faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olan petrol bakanlığından bir kaynak, “Irak’ın petrol bakanı, petrol ihracatının gecikmesine neden olan engelleri ve devam eden sorunların nasıl çözüleceğini konuşmak üzere Türkiye’de” dedi.

ICC, Türkiye’nin Kürt Bölgesel Yönetimi’nden 2014 ve 2018 yılları arasında yetki verilmeden petrol ihraç etmesi nedeniyle Bağdat’a 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Kaynak “Tahkim kararında belirtilen tazminat ve Ankara aleyhinde hâlâ açık olan başka geçerli tahkim davaları görüşmelerin merkezinde yer alacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Irak Türkiye’nin Bağdat’taki federal hükümetin izni olmaksızın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden petrol ihracatı gerçekleştirilmesini sağladığı gerekçesiyle 2014 yılında Paris merkezli ICC’ye tahkim davası talebinde bulunmuştu.

Sonrasında Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) arbitrasyon davasında Irak’a tazminat cezası ödemesi yönünde karar vermesinin ardından 25 Mart’ta Irak’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki boru hattı üzerinden günlük 450 bin varil petrol ihracatını durdurmuştu.

Irak federal hükümeti kamu kurumu SOMO’nun Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yalnızca bir kısmını yönetme yetkisi olduğunu belirtiyor.

Irak, Ankara ve Türkiye’nin enerji tekeli BOTAŞ’ın Kürt bölgesel yönetiminden Bağdat’ın onayı olmaksızın petrol aktararak, depolayarak ve bu petrolü Ceyhan’da petrol tankerlerine doldurarak 1973 yılında Irak ve Türkiye arasında imzalanan boru hattı anlaşmasını ihlal ettiğini ifade etmişti. (REUTERS)