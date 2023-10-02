Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı hafta içinde tekrar faaliyete geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tahmin kararının ardından akışın durduğu Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini duyurdu..

Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nın açılış oturumunda konuştu.

AKIŞ YENİDEN BAŞLAYACAK

Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’na yönelik, “Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bugün itibarıyla operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) tahkim kararında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye’ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye’yi Irak hükümetine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesinin ardından Türkiye 25 Mart’ta Irak’ın kuzeyinden petrol akışını durdurmuştu.

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergah olduğunu belirten Bayraktar, bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye’nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

TANAP AÇIKLAMASI

Türkiye’nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Avrupa’ya önemli miktarda gaz sevk ettiğini dile getiren Bayraktar, “Bugün itibarıyla Batı Balkan Boru Hattıyla Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz gönderiyoruz. Doğal gazda giderek daha fazla merkez haline geliyoruz.” diye konuştu.

Bayraktar, ayrıca enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye’nin petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ağırlık verdiğini ve karbon emisyonları azaltmak için nükleer enerji yatırımlarını da önemli bir araç olarak gördüğünü anlattı.

Bakan Bayraktar’ın forum kapsamında BAE hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor. (AA, REUTERS)