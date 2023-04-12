Irak Türkiye’den tazminatı almak için ABD mahkemesine başvurdu

Irak’ta merkezi hükümeti, Türkiye aleyhine Paris’teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından tazminat kararının yürürlüğe konulması için ABD mahkemesine başvurdu.

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Irak, uluslararası tahkim mahkemesinde Türkiye aleyhine kazandığı tazminat kararının yürürlüğe konulması için ABD’deki federal mahkemeye dava başvurusunda bulundu.

Irak merkezi hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Kerkük-Ceyhan boru hattını kullanarak petrol ihraç etmesine izin verdiği, böylece iki ülke arasındaki petrol sevkiyat anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine 2014 yılında açtığı tahkim davasını kazandığını geçen ay açıkladı.

Irak devleti, ABD mahkemesine yaptığı başvuruda, “Arbitrasyon heyetinin aldığı nihai tazminat kararının, tanınması, teyit edilmesi ve yürürlüğe konmasını” istedi.

TÜRKİYE AKIŞI DURDURMUŞTU

Türkiye, tahkim kararının ardından Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Kerkük’teki sahalardan Ceyhan terminaline ham petrol taşıyan hattan akışı durdurdu.

Ankara, tahkim davasının Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade etmiş olsa da, iki taraf arasında geçen hafta sağlanan geçici anlaşmaya rağmen dünya petrol arzının yüzde 0.5’ini sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışı hâlâ başlamadı.

1.5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Tahkim kararında Türkiye’nin Irak’a, ayrıca Irak’ın Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmedildi. Irak tarafından ABD mahkemesine sunulan dosyaya göre Irak’ın Türkiye’ye ödemesi gereken tazminat düşüldüğünde Türkiye’nin yaklaşık 1.5 milyar dolar tazminat ödemesi gerekiyor.

Kaynaklar, tahkim kararının 2014-2018 dönemi arasında yapılan petrol sevkiyatını kapsadığını, Türkiye’nin boru hattını açmadan önce Irak’ın 2018’den sonrasını kapsayan ikinci davadan vazgeçmesini istediklerini ifade etmişlerdi.

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