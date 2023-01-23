Irak’ta Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Irak'ta yerel para birimi dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif'in kendi talebi üzerine görevden alındığı belirtildi.

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Irak’ta döviz kurundaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif görevden alındı.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif'i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak'ı atadı.

Irak’ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kaldı. Dolar/Irak Dinarı bir gecede yaklaşık yüzde 15 artarken Irak Merkez Bankası’nın belirlediği kur ile fiili piyasa kuru arasındaki fark yüzde 10’a kadar çıktı.

Irak Merkez Bankası döviz kurunu dolar başına 1470 Irak dinarı olarak belirlerken, karaborsa da dahil olmak üzere döviz piyasalarında Irak dinarı 1 dolar başına 1590 ile 1620 arasında değişen fiyatlarla işlem görüyor. (AA)

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