İran’da işçilerin yüzde 70’i ikinci işte çalışıyor

İran İşçi Sendikaları Genel Sekreteri Hadi Ebuyi, ülkedeki işçilerin ekonomik durumuyla ilgili bilgi verdi.

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Ebuyi, ülkede alım gücünün düştüğünü ifade ederek, bu nedenle işçilerin yüzde 70’inin ek işte çalıştığını dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 27 ORANINDA ARTMIŞTI

İşçilerin ikinci iş olarak ilk tercihlerinin taksi şoförlüğü olduğunu aktaran Ebuyi, Çalışma Bakanlığı’nın geçim konusunu gözden geçirmek üzere toplantı yapmaya yanaşmamasından şikayet etti.

İran’da asgari ücret 2023 yılı için yüzde 27 artırılarak yerel para birimiyle 5 milyon 308 bin 282 tümen (yaklaşık 101 dolar) oldu. (AA)