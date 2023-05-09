İrlandalı hava yolu şirketinden 40 milyar dolarlık uçak siparişi

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, 40 milyar dolar değerinde 300 Boeing 737-MAX-10 siparişi verdi. Ryanair, uçakların teslimatıyla pilot, kabin ekibi ve mühendis olmak üzere 10 bin istihdam oluşturmayı planlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi İrlanda’da bulunan hava yolu şirketi Ryanair, ABD’li Boeing’e 40 milyar dolar değerinde 300 adet 737-MAX-10 uçak siparişi vererek tarihindeki en büyük anlaşmayı yaptı.

Ryanair’in açıklamasına göre, sipariş edilen uçakların, 2027 ila 2033 yılları arasında teslim edilmesi bekleniyor.

Toplam 300 Boeing 737-MAX-10 uçağını içeren siparişin bugünkü liste fiyatıyla değeri 40 milyar doları aşarken, İrlandalı şirketin tarihindeki en büyük alım anlaşması özelliğini de taşıyor.

Uçakların teslimatıyla pilot, kabin ekibi ve mühendis olmak üzere 10 bin istihdam oluşturmayı planlayan Ryanair, hava yolu trafiğinde yüzde 80 büyüme bekliyor.

Boeing teslimatının yaklaşık yarısının, Ryanair’in eski filosu B737NGs uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Söz konusu anlaşma, Ryanair’in 14 Eylül’deki hissedarlar toplantısında onaya sunulacak. (AA)

İlginizi Çekebilir AB, 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı

İlginizi Çekebilir Çin'in nisanda ihracatı artarken ithalatı hızla düştü