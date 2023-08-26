İş Bankası iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak

Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye’de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesi planlanıyor.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanmayla, İş Bankası’nın öz kaynak kârlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılması hedefleniyor.

Bankanın yönetim kurulunun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

HİSSEDARLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Banka’dan KAP’a yapılan açıklamada, banka sermayesinde ve hissedarlık yapısında değişiklik olmadığı da belirtildi.

Açıklamada, kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacağı ifade edildi.

İŞTİRAKLER VE SERMAYE PAYI SIRALANDI

KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“… Yönetim Kurulumuzun 25 Ağustos 2023 tarihli kararıyla;

Bankamız mülkiyetinde bulunan bağlı ortaklıklarımızdan;

– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki yüzde 50,93 oranındaki,

– Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki yüzde 47,68 oranındaki,

– İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki yüzde 65,74 oranındaki,

– İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki yüzde 52,06 oranındaki,

– Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki yüzde 87,60 oranındaki,

– Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki yüzde 62 oranındaki,

– İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki yüzde 27,79 oranındaki,

– İşbank AG sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– JSC İşbank sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– JSC Isbank Georgia sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki yüzde 100 oranındaki,

– İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki yüzde 86,33 oranındaki,

– Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki yüzde 100 oranındaki paylar ile iştiraklerimizden

– Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki yüzde 20,58 oranındaki payın

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 17. maddesinde düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme” yöntemi ile Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi,

Kısmi bölünme işlemlerinin 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,

Kısmi bölünme işleminin SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca “İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde” yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmaması,

İlgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi,

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurumu, TCMB, EPDK, MKK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.”

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