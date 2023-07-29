İşçiye 1 lira patrona 2 lira

CHP’li Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu’nun patronları ayakta tuttuğunu söyledi. Ağbaba, “İlk 6 ayda fondan işçiye 9.6 milyar TL işverene 19.7 milyar TL verildi” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak için 1999'da hayata geçirilen İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacını gerçekleştirmek yerine, işvereni ayakta tuttuğu öne sürüldü. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, fonun haziran rakamlarına değinerek, “İlk altı ayda işini kaybedenlere aktarılan her bir liraya karşılık, patronlara iki lira ödendi. İlk 6 ayda fondan işçilere 9.6 milyar lira ödenirken, işverenlere 19.7 milyar lira verildi” diye konuştu. Patronlara ilk 6 ayda ödenen teşvikin geçen yıla göre yüzde 73 oranında yükseldiğine dikkat çeken Ağbaba Meclis'te yaptığı açıklamada, “Kriz dönemlerinde işçilere nefes aldırması gereken milyarlar, patronlara can suyu oluyor. İşçinin kara gün akçesine patronlar hortum bağladı” dedi.

40 MİLYARI AŞACAK

“Yılın ilk yarısında işsizlik fonundan verilen teşvik miktarı 20 milyar liraya dayandı” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Geçen yıl aynı dönem verilen 11 milyar 373 milyon lira destek, bu yıl yüzde 73 arttı ve 19 milyar 765 milyon TL oldu. İlk 6 ay işçi başına 400 lira olarak ödenen destek, yıl sonuna kadar 500 lira olacak. Yıl sonuna kadar fondan en az 19 milyar lira daha patronlara akacak. Aktarılan kaynak bu yılın tamamında 40 milyar lirayı aşacak. İşçi için toplanan paraların patronlara aktarılması şeytanın aklına gelmez” diye konuştu.

‘Patrona yıllarca işsize 10 ay destek'

Veli Ağbaba, fon dahilinde 2016'da 100 TL olarak başlayan teşvik uygulamasının 500 TL'ye çıktığını belirterek, “İşsiz kalanlar işsizlik maaşından en fazla 10 ay yararlanıyor. Patronlara verilen teşvikler ise yıllardır artarak sürüyor. İşsizlik Sigortası Fonu patrona hizmet ediyor” dedi. İşsizlik Sigortası Fonu 7 Temmuz itibarıyla 137 milyar 778 milyon TL'ye ulaştı. Fon varlığının yüzde 78'i tahvil, yüzde 22'si mevduattan oluştu.