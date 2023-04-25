İsdemir’de üretim deprem öncesi seviyeye ulaştı
İsdemir'de üretimin 6 Şubat depreminden önceki seviyeye ulaştığı bildirildi.
Türkiye’nin başlıca demir-çelik tesislerinden İsdemir’de üretim 6 Şubat depreminden önceki seviyeye ulaştı.
İsdemir’in İskenderun’daki tesislerinde üretime 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilmişti.
Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır” denildi.
Deprem kaynaklı hasarların sigorta kapsamında olduğunu hatırlatan şirket, ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. (REUTERS)