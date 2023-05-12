İşkolları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile genel iş kolu ile metal iş kolunda düzenleme yapıldı.

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İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmelik değişikliğine göre, genel iş kolu ile metal iş kolunda düzenleme yapıldı.

Buna göre “Genel İşler İşkolu” tablosunun birinci satırında yer alan “Belediye Hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Belediyelerin şirketleri, bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin diğer işkollarında faaliyet gösteren iş yeri hariç” ibaresi eklendi.