İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye’nin en büyük bin sanayi şirketinin 153’ü deprem bölgesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, imalat sanayi ihracatının yüzde 8'den fazlasının 2022'de depremden etkilenen bölgeden yapıldığını belirterek fabrikaların ne kadar zamanda üretime döneceğinin önemli olduğunu söyledi.

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İSO’nun Şubat ayı olağan genel kurulu bugün gerçekleşti.

Genel kurulda konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlerin sanayi üzerindeki etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘EKONOMİK ETKİSİ BÜYÜK’

Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun 153’ünün deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Bahçıvan, “Yıkım olan fabrikalarımızın makine parkında ciddi problemler yaşayan sanayicilerimiz de olacak; bunların ne kadar zamanda üretime geri döneceği önemli” dedi.

Bahçıvan’ın değerlendirmelerinden satırbaşları şöyle:

* Deprem bölgesi ülkemizin çok önemli bir üretim üssü; fabrikaların ne kadarının hasarlı olup olmadığı inceleniyor

* Depremlerden etkilenen 11 ilimizin toplam nüfusumuzdaki payı yüzde 16,4 düzeyinde, benzer bir oran istihdam için de geçerli

* Felaketten etkilenen illerimizin GSYH içindeki payı 2021 itibarıyla yüzde 10’a yakın.

* Bölgenin imalat sanayi katma değeri içindeki payı 2021 rakamlarıyla yüzde 11.5.

* 2022 yılında imalat sanayi ihracatımızın yüzde 8'inden fazlası bu bölgemizden yapıldı.

* Türkiye’nin 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarımızın 2021 sonuçlarında deprem bölgemizden 153 firma yer alıyor.

* Depremlerin tedarik zincirlerinde yarattığı aksamalar, neden olduğu altyapı, fiziki sermaye ve işgücü kayıpları, üretim ve tüketim harcamalarına olumsuz etkisi ve daha birçok faktör göz önüne alındığında önemli bir ekonomik etkisinin olduğu son derece açık.

* Bölgede hem tarım ve tarıma dayalı sanayi hem de farklı sektörlerdeki imalat sanayiinde üretim çarklarının yeniden dönmesi için çalışmalar yapılması elzem.

* Doğalgaz, elektrik ve su altyapısı onarılıyor, üretimi duran fabrikalar da en kısa sürede üretimlerine başlayacaklar.

* Ancak afet bölgesi ilan edilen illerden başka şehirlere yoğun bir göç gerçekleşiyor; bu noktada yaşam alanlarının yeniden hızlıca kurulması üretim hayatı açısından da önemli.

* Meslek komitelerimize 2023 içerisinde tahsis edilen ödeneğin şu aşamada deprem bağışı için kullanılmasını doğru bulmuyoruz; amacımız bu kaynağı önümüzdeki dönemde sektörlerimizin hedef ve faaliyetleri için kullanmak olacak.