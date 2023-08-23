İSO Başkanı Bahçıvan’dan OVP için yapısal reform çağrısı

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, eylülde açıklanması beklenen Orta Vadeli Programı çok önemsediklerini belirterek, "Mevcut küresel rekabet ortamında sanayici ve ihracatçımızın ihtiyaç duyduğu yapısal reformları içermesi programdan en büyük beklentilerimizdir" dedi.

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*İSO Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısı, “Ekonomiyi Yeniden Yapılandırmaya Yönelik İstişareler ve OVP Öncesi Süreçte Sanayi/İhracat Dünyamızın Sorunları ve Çözüm Önerilerini Değerlendirmek” ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bahçıvan, kaynakların doğru ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Eylülde açıklanacak yeni Orta Vadeli Programı çok önemsediklerini vurgulayan Bahçıvan, “Makro-finansal istikrarımızı güçlendirmek için bir yol haritası ortaya koyması, finansmana erişim gibi kısa vadeli sorunlarımıza gerçekçi çözümlere zemin hazırlaması ve belki de en önemlisi, mevcut küresel rekabet ortamında sanayici ve ihracatçımızın ihtiyaç duyduğu yapısal reformları içermesi programdan en büyük beklentilerimizdir” şeklinde konuştu.

YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Bahçıvan, OVP oluşturulurken sanayinin yatırım motivasyonunun ve enerjisinin kaynak yetersizliğinden dolayı sekteye uğratılmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki özel bankacılığın böyle bir imkan doğurmasının mümkün olmadığı hepimizin malumu. Bu konuda kullanılacak olan yöntemler ne olacak? Bunu uygulayacak olan mekanizmaların, kurumların hangi kaynaklarla besleneceği noktasında geldiğimizde, işte OVP’yi sabırsızlıkla beklememizin nedeni budur.

Yeni ekonomi yönetimimizin dış temaslarının olumlu sonuçlarını CDS primindeki gerilemeden görüyoruz fakat 400’lü CDS seviyelerinin bizim arzu ettiğimiz kaliteli ve uzun vadeli kaynak akışı için yeterli olmadığını da kabul etmeliyiz. Onun için bizim sabırla bu güveni oluşturacak ve asla ve asla soru işaretlerine dönüştürmeyecek istikrarlı bir tutum içinde olmamız gerekmektedir.”

‘İHRACATÇININ FİNANSMAN DESTEĞİ VAR’

Gelinen noktada sahip olunan ihracat potansiyeli nedeniyle ihracatçının çok daha fazla finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu anlatan Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Buna karşın son 2 yılda Eximbank kaynaklarının artması bir yana, azaldığını görmekteyiz. Eximbank kredileri 2020’de 28,5 milyar dolar ile en yüksek seviyedeyken 2022 yılında 19,6 milyar dolar oldu.

Reeskont kredilerinde dolar bazında yalnızca son 5 yılın ortalama performansını sürdürebilmemiz için gerekli olan günlük kredi hacmi, yaptığımız hesaplamalara göre 3,5 milyar lira düzeyinde iken, sizin de katkınızla 1,5 milyar liraya yükseltilen rakamın piyasaları rahatlatmada yeterli olmadığı görülüyor.

Yine 2018-2020 arasında Eximbank kredilerindeki ihracat kredileri oranı da yüzde 15 iken, 2022 yılında ise yüzde 7,7’ye geriledi. Bu rakamlar da bize, geçmişteki tabloların daha da geliştirilmesi gerekirken, bizim ona bile daha dönememiş olduğumuzu gösteriyor.” (AA)

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