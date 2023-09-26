İSO Başkanı’ndan yabancı işçi tepkisi: Demografik yapıyı sıkıntıya sokar

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıklayan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'dan artan yabancı işçi istihdamıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bugün ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırmasının 2022 yılı sonuçlarını açıklarken İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’dan dikkat çeken ‘yabancı işçi’ açıklaması geldi.

Bazı sanayiciler arasında dile getirilen “mülteciler giderse çalıştıracak eleman bulamayız, sanayide çöküş olur” söylemleri hakkında görüşü sorulan Bahçıvan, “Türkiye’nin sadece emekten rekabet gücü yaratma adına gelecek demografik ve sosyolojik yapısını sıkıntıya sokacak ve tehdit altına alacak olan bir nüfuslaşmaya biz İSO olarak net olarak karşıyız” dedi.

Türkiye’nin sanayisine nitelik, akıl ve değer katacak olan yabancı işçiler konusunda sıkıntı olmadığını ancak nitelik getirmeden sadece emeğe dönük boyutuyla yabancıların ekonomiye destek katmasını doğru bulmadıklarını belirten Bahçıvan, “Bu bizi sonu olmayan bir yolculuğa doğru götürür” değerlendirmesinde bulundu.

“Böylesi bir gidişatın Türkiye’yi sonu olmayan bir dehlize götürme riski var” diyen Bahçıvan, sadece emeğe dayalı rekabet gücü oluşturmanın gelecek nesilleri yük altında bırakacağını, kimsenin bunun mesuliyetini alamayacağını vurguladı.

TOPLAM KÂRDA YÜZDE 96'LIK ARTIŞ

İSO 500'de toplam net üretimden satışlar yıllık bazda yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar TL'ye yükseldi. Net üretimden net satışlarda reel artış TÜFE'ye göre yüzde 33,3, ÜFE'ye göre yüzde 10,8 oldu.

İSO 500'de ilk 50 şirketin net üretimden satış içindeki payı yüzde 52, ilk 100 şirketin payı yüzde 65 oldu.

İSO 500'ün Türkiye'nin toplam sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 40'lar seviyesinde oldu.

İSO 500'ün toplam faaliyet kârı yıllık yüzde 96 artışla 671 milyar TL'ye yükseldi. Faaliyet karlılığı oranı yüzde 14,8'den yüzde 12,8'e geriledi.

İSO 500'ün toplam borcu yüzde 67 artışla 2,5 trilyon TL'ye yükseldi.

İlginizi Çekebilir İSO 500 listesi açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyükleri