İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda geriledi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye ihracat İklimi Endeksi, haziranda 51,1 olarak gerçekleşti. Endeks üst üste beşinci ayda da eşik değerin üstünde kaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2023 dönemi sonuçları açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda eşik değer 50,0'ın üzerinde kalarak Türk imalatçılarının ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Bununla birlikte endeksin mayıstaki 52,3 düzeyinden 51,1'e gerilemesi, talep koşullarındaki güçlenmenin ılımlı seyrettiğini ve beş aydır devam eden iyileşme döneminin en düşük hızında olduğunu gösterdi.

Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

AVRUPA YAVAŞLADI, ORTADOĞU’YA İHRACAT ARTTI

İSO verilerine göre Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivite, imalat ve inşaat sektörlerindeki küçülme ile hizmet sektöründeki büyümenin birbirini dengelemesi sonucu haziranda değişim göstermezken, bazı Avrupa ülkelerinde üretim düşüş kaydetti.

Haziranda Orta Doğu, Türk ihracatçıları için talep artışının ana kaynağı olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 10 ayın en güçlü ekonomik aktivite artışı yaşandı. Anket kapsamındaki ülkeler içinde en güçlü genişleme ise Mart 2015'ten bu yana en yüksek hızda büyüyen Suudi Arabistan'da kaydedildi.

Katar'da da üretim güçlü bir şekilde artarken Lübnan ise on yılı aşkın bir süredir ilk kez büyüme sağladı. Anket kapsamında takip edilen bölge ekonomileri içerisinde aktivitenin daraldığı tek ülke Mısır oldu.

‘GÜÇLENME EĞİLİMİN UZUN SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ BELİRSİZ’

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalatçılarının ihracat iklimi haziran ayında da iyileşmeye devam etmiş olmakla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri, dış talepteki güçlenme eğiliminin uzun süreli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Diğer yandan, hiçbir yavaşlama işaretinin görülmediği tek bölge olan Orta Doğu, dünyanın diğer bölgelerinin hız kaybettiği bir dönemde önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor.”

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