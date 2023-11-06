İspanya’nın en zenginleri belli oldu: Baba-kız listenin başında

İspanya'nın en zenginleri listesinde Inditex'in sahibi Amancio Ortega birinci sırada yer alırken kızı ikinci sırada yer aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tekstil devi Inditex’in sahibi Amancio Ortega ile kızı Sandra Ortega İspanya’nın en zenginleri listesinde 1. ve 2. sırada yer aldı.

Forbes dergisinin açıkladığı “En Zengin 100 İspanyol” listesinde, 81 milyar 800 milyon Euro’luk varlığıyla Amancio Ortega 1., kızı Sandra Ortega da 7 milyar 100 milyon Euro ile 2. sırada gösterildi.

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Zara Home markalarını bünyesinde bulunduran Inditex’in kurucusu ve en büyük hissedarı olan Amancio Ortega, “En Zengin 100 İspanyol” listesinde ilk sıradaki yerini korurken, varlığını bir yıl öncesine göre yüzde 53 artırdı.

Listede demir yolu şirketi Ferrovial’in başkanı Rafael del Pino (5 milyar 900 milyon Euro) 3., Abanca bankasının başkanı Juan Carlos Escotet (4 milyar Euro) 4. ve süpermarketler zinciri Mercadona’nın başkanı Juan Roig Alfonso (3 milyar 900 milyon Euro) 5. oldu.

ZENGİNLERİN SERVETİ YÜZDE 37 ARTTI

İspanya’nın en zengin 5 kişisinin toplam varlığının (102,7 milyar Euro) listedeki 100 kişinin toplam servetinin yüzde 48’ine denk geldiği görüldü.

Diğer yandan en zengin 100 İspanyol’un toplam serveti, bir yıl öncesine göre yüzde 37 artışla 196 milyar 130 milyon Euro’ya ulaştı.

Listede ayrıca şarkıcı Julio İglesias (750 milyon Euro), tenisçi Rafael Nadal (297 milyon Euro) ve Formula 1 pilotu Fernando Alonso da (270 milyon Euro) yer aldı. (AA)

İlginizi Çekebilir Almanya’da konut projelerindeki iptaller sürüyor

İlginizi Çekebilir Tesla Almanya'da 25 bin Euro'ya otomobil satacak