İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı İstanbulkart ücretleri…
İstanbul'da ulaşım zammı yüzde 51,52 olarak belirlendi. İstanbul ulaşım zammı 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Tam bilet ücreti 15 TL oldu. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapılarak 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.
İSTANBUL ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
İSTANBULKART AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
Zam sonrası yeni fiyat tarifesi şöyle oldu:
. İstanbulkart tam bilet: 15 TL
. İstanbulkart öğrenci: 7.32 TL
. İstanbulkart indirimli: 10.74 TL
. Marmaray 1-7 istasyon arası tam bilet: 15 TL/öğrenci 7.32 TL
. Marmaray 8-14 istasyon arası tam bilet: 19.29 TL/öğrenci 9.02 TL
. Marmaray 15-21 istasyon tam bilet: 22.26 TL/öğrenci 10.74 TL
. Marmaray 22-28 istasyon tam bilet: 25.68 TL/öğrenci 12.21 TL
. Marmaray 29-35 istasyon arası tam bilet: 29.99 TL/öğrenci 14.36 TL
. Marmaray 36-43 istasyon arası tam bilet: 33.20 TL/öğrenci 15 TL
. Metrobüs 1 durak tam: 10.74 TL/öğrenci 4.73 TL
. Metrobüs 2 durak tam: 12.85 TL/öğrenci 5.14 TL
. Metrobüs 3 durak tam: 15 TL/öğrenci 6.01 TL
. Metrobüs 4-9 durak tam: 17.14 TL/öğrenci 6.85 TL
. Metrobüs 10-15 durak tam: 18.84 TL/öğrenci 7.32 TL
. Metrobüs 16-21 durak tam: 19.70 TL/öğrenci 7.32 TL
. Metrobüs 22-27 durak tam: 20.34 TL/öğrenci 7.32 TL
. Metrobüs 28-33 durak tam: 20.79 TL/öğrenci 7.32 TL
. Metrobüs 34-43 durak tam: 22.26 TL/öğrenci 7.32 TL
. Aylık mavi kart tam (180 geçiş): 1177 TL
. Aylık mavi kart (200 geçiş) öğrenci: 212 TL
. Aylık mavi kart (200 geçiş) indirimli: 732 TL
İNDİ BİNDİ 70 TL OLDU
Taksi indi bindi ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL’den 70 TL’ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12,65 TL’den 19.17 TL’ye, km ücretinin 8.51 TL’den 12.89 TL’ye çıkarılması istendi.