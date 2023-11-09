İstanbul’da ekmek zammı resmileşti
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi. Fırıncılar, zamlı tarifeyi beklemeden temmuz ayında ekmek fiyatlarında gayriresmi artışlara gitmişti.
İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Fırıncılar 2021 yılının sonundan bu yana ekmek fiyatlarını resmi zam kararını beklemeden artırıyor. Mayıs 2022’de ekmek fiyatlarına zam talebinde bulunan fırıncılar, onay beklemeden fiyat artışlarına başlamış; bazı ilçelerde ekmek 4-4,5 liraya çıkmıştı. Temmuz 2023’te de yine aynısı olmuş, resmi zam beklemeden ekmek 8 liradan satılmaya başlanmıştı.