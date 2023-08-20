İstanbul’da 50 bin ev günlük kiralık

Maliye, ev sahiplerinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin verilerine göre airbnb.com’a kayıtlı İstanbul’da 50 bin, Antalya’da 30 bin 350, İzmir’de 11 bin 400 ve Bodrum’da da 7 bin 150 mülk bulunuyor.

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■ Hülya Keskin Oruçoğlu

Turizmcilerin gelir kaybı şikayetlerine konu olan günlük kiralık ev sayıları hızla artıyor. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıkladığı üzere günlük kiralık evlerin kayıt altına alınması için çalışmalar devam ederken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin verilerine göre airbnb.com'a kayıtlı İstanbul'da 50 bin, Antalya'da 30 bin 350, İzmir'de 11 bin 400 ve Bodrum'da da 7 bin 150 mülk bulunuyor.

KONAKLAMA VERGİSİ YOLDA

Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırı ile kısa vadeli kiralamayı daha çok tercih eden mülk sahipleri bu kapsamda önemli bir pazarlama avantajı sunan platformlara yönelirken, Maliye de bu platformları vergi denetimi için yakın takibe almaya hazırlanıyor. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bu tarz kısa süreli ve düzenli kiralama işlemlerinin ticari faaliyet olarak değerlendirildiğine ve tıpkı bir konaklama tesisi gibi vergiye tabii olduğuna dikkat çekerek, ev sahiplerine seslendi, “Maliye her an kapınızı çalabilir” dedi. Aydoğmuş, Airbnb üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi'ne tabi olması gerektiğini belirtti.

Bakan Ersoy'un açıklamasını anımsatarak, yıl sonuna kadar konu özelinde düzenleme yapılabileceğini vurgulayan Aydoğmuş, “Gecelik veya kısa süreli konaklama yerlerinin sertifikalandırılması ile artık konaklama vergisi de alınabilir” diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de 6 aydan kısa kiralamaların ‘Basit Konaklama Belgesi' ile resmiyet altına alınacağını açıklamıştı.

Antalya Rusların kontrolünde

Yabancılara konut satışında ilk sıra yer alan Antalya'da, günlük ev ya da oda kiralama şirketi Airbnb'ye kayıtlı 30 bin 500 konut bulunuyor. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği üzere özellikle Alanya ilçesinde Ruslar, yine ülkelerine yönelik pansiyonculuk yapıyor. Bu kapsamda bazı Rusların söz konusu platform ya da kurdukları Whatsapp ve Telegram grupları üzerinden kiralama yaptığı belirtiliyor. Alanya'da Rusların kaçak emlakçılık ve pansiyonculuk yaptığına dair şikayetler ise halen devam ediyor.