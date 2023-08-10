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İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu.

Yayınlanma: 18:17 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak’tan bu yana 5 liraydı.

Böylece, 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

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