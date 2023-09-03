İstanbul’da okuyan öğrencinin barınma krizi: İlandaki evler ‘pes’ dedirtiyor

İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilerin en büyük sorunu 'barınma' olmaya devam ediyor. Yaşanması neredeyse imkansız olan evlerin kiralarının bile asgari ücret düzeyinde olması barınma krizinin daha da artacağını gösterirken ilan sitelerine koyulan kiralık daire görüntüleri ise 'pes' dedirtiyor.

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Gülben DİKMEN / sozcu.com.tr

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı ancak yurt ve kira fiyatlarının geldiği seviye barınma krizini bu yıl daha da derinleştirdi.

2 milyona yakın öğrenci barındıran İstanbul’da hem artan kiralık ev fiyatları hem de yurt fiyatları öğrencinin temel sorunu haline geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) “Kiralık Konut Piyasası Görünümü” verilerine göre haziran ayında İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 109,5 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları da 161 TL oldu.

Özel yurt fiyatlarının yüzde 100’ün üzerinde zamlanarak yıllık bazda 40 bin TL ile 320 bin TL arasında değişmesinin ardından öğrenciler ucuz ev bulabilme umuduyla arayışa başladı.

ASGARİ ÜCRETE RUTUBETLİ ISITMASIZ EVLER

Ortalama metrekare fiyatı baz alındığında İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 16 bin liranın üzerine çıkarken bu fiyatın alında ev bulabilmek neredeyse imkansız oldu. Fakat her geçen gün daha da zorlaşan ekonomik koşullar altında eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler bir umut ucuz kira bulmak için çabalıyor.

Ev aramak için ilan sitelerine bakan öğrencileri ise şok eden görüntüler karşılıyor. Kira fiyatlarındaki artışa karşın evlerin neredeyse yaşanamayacak halde olması dikkat çekiyor. Ortalama fiyatın altında olan evlerin çoğunda ısıtma yok ve neredeyse hepsi rutubetli daireler.

BİR KARIŞ CAMI OLAN EVİN KİRASI 10 BİN 500 TL

‘Burada nasıl yaşanır?’ denilen rutubetli kiralık evlerin bile en ucuzu 10 bin 500-11 bin TL’den ilana veriliyor. Diğer bir yandan bu dairelerin kot altında bulunması ve neredeyse camlarının bile olmaması dikkat çekiyor.

Ortalama fiyatın altındaki dairelerde diğer bir dikkat çeken unsur ise mutfakların küçüklüğü ve banyoların bakımsızlığı oluyor. Bazı ilanlarda bir yıllık kiranın peşin istendiği de görülüyor.

Genelde salonun bir köşesine 1 metreyi bile bulmayan tezgah ve dolapların yerleştirildiği daireler ortalama 40 metrekarelik evler oluyor. Banyoları ise bakımsız ve tadilat gerektiriyor.

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