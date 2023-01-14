İstanbul’da simide gayriresmi zam

İstanbul'da 100 gramlık simidin resmi tarife fiyatı 5 TL iken, bazı semtlerde bir simit 7,5 TL'den satılmaya başlandı.

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İstanbul’un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık simidin halen 5 lira olduğunu belirterek, 7,5 liradan satış yapanlarla ilgili “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar” dedi.

KASIM’DA 5 TL’YE ÇIKMIŞTI

İstanbul’da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Kasım 2022'de zamlanarak 5 lira olmuştu.

Enerjiye yeni bir zam gelmediği halde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi.

HERHANGİ BİR ZAM KARARI YOK AMA…

ANKA Haber Ajansı’nın simit fiyatlarına zam gelip gelmediği sorusuna Özdemir, “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar. Aldığımız bir karar olunca kamuoyu ile bunu paylaşıyoruz” dedi.

Öte yandan Özdemir, Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL’ye satılması lazım” demişti. (ANKA)

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