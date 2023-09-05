İstanbul’da yaşamak için 4 asgari ücret ancak yetiyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştırmaya göre; İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 artarak 42 bin 593 lira oldu.

Sozcu.com.tr

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İPA’nın İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı. Araştırmaya göre; İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

YÜZDE 80,59’LUK ARTIŞ

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı. Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti.

AYLIK MALİYETTEKİ ARTIŞ 4 BİN LİRAYA DAYANDI

Ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayında 38 bin 828 liraydı.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı.

ZEYTİNYAĞININ FİYATI YÜZDE 144,37 ARTTI

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Zeytinyağının ardından en çok fiyat artışı temizlik ürünlerinde yaşandı. Temizlik ürünlerine gelen zam yıllık bazda yüzde 108,01 oldu.