İstanbul’da yediemin ve çekici ücretlerine zam
İstanbul’da yediemin otopark ve çekici ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 67 arasında değişen oranlarda zam geld
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yediemin otopark ve çekici ücretleri için zam talebi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ağustos ayı oturumunda oybirliği ile kabul edildi.
Emniyet; otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini belirterek zam istedi.
Talep doğrultusunda ücretlere yüzde 50 ile yüzde 67 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Buna göre yeni tarife şöyle:
Çekme ücreti (park yasağı) ve 400 TL'den 630 TL'ye, park yasağı dışındaki özel taşıma 5 km'ye kadar 400 TL'den 630 TL'ye, km başı 15 TL'den 25 TL'ye çıktı.
Yediemin otopark ücreti motorlu bisikletlerde 10 TL'den 15 TL'ye motosiklet 20 TL'den 30 TL'ye, otomobilde 40 TL'den 60 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtı 50 TL'den 80 TL'ye, kamyon-otobüs-tır-iş makinesi 75 TL'den 120 TL'ye, iş makineleri-römork 100 TL'den 150 TL'ye çıktı.