İstanbul’daki milyarlık kentsel dönüşüm ihalesi gizli saklı yapıldı

İstanbul Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi ihalesi kimselere duyurulmadan özel olarak davet edilen müteahhide verildi. Proje için milletin cebinden 1 milyar 328 milyon TL ödenecek.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı bir büyük ihaleyi daha gizli kapaklı istediği müteahhide verdi. Rekabete imkan sağlayan açık usül yerine, kanunun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21-b pazarlık usulüyle gerçekleşen ihalenin kimselere duyurulmadan 30 Kasım 2022 günü yapıldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu kayıtlarına, ihaleden 43 gün sonra, bugün kaydedilen ihalenin Ankara’da Toplu Konut İdaresi binası toplantı salonunda yapıldığı anlaşıldı. İhaleye, ilana çıkılmadan 8 firma çağrıldı. 5 teklif sunuldu. 1 milyar 366 milyon 864 bin 835 lira yaklaşık maliyet hesaplanan proje, 1 milyar 328 milyon 450 bin TL’ye özel olarak davet edilen Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji İş Ortaklığı’na verildi.

8 YILLIK KARAR

4 Ocak 2023 günü imzalanan sözleşmeye göre, tam adı, “İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi 12C Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 863 Adet Konut, 28 Adet

Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olan ihale için 600 gün süre verildi. Buna göre inşaat 9 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ağustos 2024 günü tamamlanacak.

TOKİ’nin açık usül yerine tercih ettiği 21-b usulünde “ivedilik” vurgusu var. Ancak Sarıgöl Mahallesi için Bakanlar Kurulu’nun verdiği riskli alan kararının üzerinden tam 8 yıl geçti. İnşaat için müteahhide 600 gün süre verilmesi de dikkat çekti.

2.SULUKULE VAKASI



Yıllardır kentsel dönüşüm sorunu ile karşı karşıya olan Gaziosmanpaşa’da Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sarıgöl Mahallesi’nin 331 bin 700 metrekarelik bölümü 13 Nisan 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmişti.

Bu karara göre 2016 yılında imar planları hazırlandı. Planların iptali istemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açılmış, davaya bakan İstanbul 7. İdare Mahkemesi 15 Aralık 2017’de hukuka uygun bulmadığı imar planlarını oybirliği ile iptal etmişti.

Mahkeme kararında Sarıgöl mahallesine ilişkin riskli alan kararının iptali için daha önce Danıştay’a yapılan başvuruya atıf yapmış, Danıştay İdari Daireleri Kurulu’nun 20 Kasım 2016’da 13 Nisan 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı olduğu için iptal ettiği hatırlatılmıştı.

KIŞ ORTASINDA TAHLİYE TEBLİGATI

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm sürecinde, geçtiğimiz yıl Şubat ayında bilgilendirilmeden ve uzlaşma sağlanmadan kışın ortasında gönderilen tebligat ile evlerini boşaltmaları istenen mahalle sakinleri mağdur oldu.

KAMU İHALELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Egemen İnşaat aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Bu projelerden bazıları şöyle: Mülteci Kampları, Yüksekova Havaalanı, Gaziantep Stadyumu, Gökkaya Barajı, Feke 1 Reg. ve HES,

Van , Hatay, Şırnak, Isparta, Ankara konutları, Batman Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Sınır Takım Karakolları Yol Yapım Projesi…

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