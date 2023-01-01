İstanbul’un 2022 enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, aralıkta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,71 yükseldi.

Aralık 2021’e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren “bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı” İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 92,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 81,31 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ekim ayında yıllık yüzde 108,7 ile rekor kırmıştı. Kasım ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,55 olarak kaydedilmişti.