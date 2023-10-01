İstanbul’un eylül ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 arttı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’da tüketici fiyatları eylülde yıllık yüzde 73,18 artarken toptan fiyatlar yüzde 67,79 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yıllık bazda yüzde 74,17, aylık bazda yüzde 8,8 olmuştu.

2023 Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,94 oranında arttı.

2022 Eylül ayına göre 2023 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 73,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

HARCAMA GRUPLARINDAKİ ARTIŞ

Eylül 2023'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Diğer Harcamalar grubunda yüzde 48,08, Giyim Harcamalarında yüzde 14,50, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 7,38, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4,47, Gıda Harcamalarında yüzde 4,31, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,50, Konut Harcamalarında yüzde 3,22 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,38 artış izlendi.

Eylül 2023'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 7,28, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 5,65, Mensucat Grubunda yüzde 5,15, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,77, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,82, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,30 Madenler Grubunda yüzde 0,60 artış izlendi.

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