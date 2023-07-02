İstanbul’un haziran ayı zam şampiyonları belli oldu

İTO, haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Haziranda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 62,56 ile kıvırcık salata oldu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da haziranda önceki aya göre en çok kıvırcık salatanın fiyatı artarken, en fazla düşüş kuru soğanda gerçekleşti.

Dün açıklanan verilere göre, haziranda İstanbul enflasyonu aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 55,19 olmuştu. Bugün de İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziranda önceki aya göre İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ZAM ŞAMPİYONU KIVIRCIK SALATA

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti olarak belirlendi.

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

(AA,SÖZCÜ)

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